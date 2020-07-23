Хабиб Нурмагомедов впервые высказался по поводу смерти отца

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал спортсмен.

Заслуженный тренер России и старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов 3 июля скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Он вырастил 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Заслуженного тренера похоронили в Дагестане, попрощаться с ним приехал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Ильяз Хасиев, глава дагестанского села Кироваул, где родился Абдулманап Нурмагомедов, предложил переименовать населенный пункт в честь тренера.