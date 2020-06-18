    18 июня 2020, 10:30

    Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске «интересного проекта»

    Алена Макаренко

    Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов запустил новый «интересный проект». Об этом он написал в своем Instagram, сообщил newinform.
    Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске «интересного проекта»

    Над проектом боец работал со своим менеджером Ризваном Магомедовым.

    «Скоро мы запускаем интересный проект с Ризваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю?» — анонсировал Нурмагомедов.

    Он добавил, что скоро будут интересные новости, «продолжение следует».

    Деталями проекта спортсмен не поделился.

    Ранее стало известно, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи может состояться 19 сентября. Встреча пройдет в Абу-Даби. На счету отечественного бойца 28 побед в 28 поединках, а у американца — 22 победы и два поражения в MMA.