Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске «интересного проекта»

Над проектом боец работал со своим менеджером Ризваном Магомедовым.

«Скоро мы запускаем интересный проект с Ризваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю?» — анонсировал Нурмагомедов.

Он добавил, что скоро будут интересные новости, «продолжение следует».

Деталями проекта спортсмен не поделился.

Ранее стало известно, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи может состояться 19 сентября. Встреча пройдет в Абу-Даби. На счету отечественного бойца 28 побед в 28 поединках, а у американца — 22 победы и два поражения в MMA.