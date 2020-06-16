Нурмагомедов рассказал, что скоро сделает заявление о своем будущем

Боец UFC опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме», в котором пообещал в скором времени сделать заявление о своем будущем. На новом снимке он находится вместе со своим двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым и другом Зубайрой Тухуговым.

«Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи. На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.