Хабиб Нурмагомедов назвал единственного интересного ему соперника. Видео

Боец заявил, что его захватывает мысль о встрече с Жоржем Сен-Пьером.

«Не знаю, хочет ли он драться со мной, сможет ли он уложиться в лимит легкого веса, но этот бой был бы для меня захватывающим. Этот поединок был бы очень большим. Большим для всех. Для нас, для аналитиков, для болельщиков, он бы продавался. После боя с Гэйджи это единственный поединок в UFC, который приводит меня в восторг», — сказал Хабиб.

Тренер российского бойца Хавьер Мендес подтвердил эту информацию в беседе с ТАСС. Он заявил, что Нурмагомедов хотел бы выйти на Сен-Пьера с предложением о встрече.

«Если UFC поставит этих ребят в клетку, будет очень мощное событие. Мы сейчас в таком положении, что сами можем решать, с кем драться. Мы говорим UFC, кого хотим в соперники, а дальше начинаются переговоры», — заявил Мендес.

Бой Нурмагомедова с временным чемпионом лиги Джастином Гэйджи на турнире UFC 254 состоится в Абу-Даби на «Бойцовском острове» 24 октября.