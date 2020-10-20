«Наступила эра Хабиба». Титулованные бойцы дали прогнозы на бой между Нурмагомедовым и Гейджи

Бой между действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи пройдет 24 октября. Букмекеры прогнозируют победу Нурмагомедова. «360» поговорил о предстоящем поединке с российскими бойцами и похоже, что они с этой мыслью согласны.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи сразятся в субботу, 24 октября, в рамках турнира UFC 254. Бой пройдет без фанатов на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Несмотря на то, что Нурмагомедов не бился больше года, букмекеры считают, что победит он. Летом боец пережил еще и личную трагедию. Умер его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Гейджи считают достойным соперником для россиянина. Боец недавно победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в поединке за временный титул в легком весе на турнире UFC 249. Борьба затянулась на пять раундов.

За кем будет победа?

Тактически Хабиб всегда подходит к бою тщательно и профессионально. Если кто-то думает, что он будет больше бороться, то он бьет и в стойке, и руками, и ногами, и коленями. Если от него ждут ударную технику, то он прессингует и давит за счет борцовской техники. Какой способ он выберет для поединка с Гейджи, сложно сказать. Однако, по словам президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, одно понятно точно — Хабиб будет доминировать и заставит оппонента думать только о защите, а не об атаке.

«В борьбе, конечно, у Гейджи шансов практически нет, поэтому, я думаю, он сконцентрируется на ударной технике. Но, как мы знаем, у Хабиба очень хорошая защита», — добавляет Габдуллин.

В победе Нурмагомедова он уверен на 99%.

На сегодняшний день в этом весе, в этом дивизионе наступила эпоха Хабиба Нурмагомедова. Я не вижу спортсменов ни в одном из промоушенов, которые могли бы ему противостоять, поэтому уверен в победе нашего соотечественника Радмир Габдуллин Президент Союза ММА России

В этом уверен и боец смешанного стиля Александр Шлеменко.

«Многие считают, что Гейджи — самый опасный соперник для Хабиба. Я же считаю, что Гейджи — очень удобный соперник для Хабиба», — отмечает он.

Американец привык работать на средней и ближних дистанциях. Его основная работа — это нокаутировать соперниками ударами рук. Хабиб, в свою очередь, избегает ближнюю и среднюю дистанции, где по нему могут попасть. На этих же дистанциях он сразу же применяет свои борцовские навыки. Как только Гейджи будет идти на сближение с Хабибом, чтобы нанести свой коронный удар, Хабиб будет переводить его на канвас, контролировать, добивать и делать все возможное для финиширования.

Чемпион Кубка мира по боевому самбо и мастер спорта международного класса Эдуард Вартанян считает, что российский спортсмен навяжет Гейджи борьбу и высокий темп в начале боя. Так он измотает соперника и ускорит свою победу.

«По поводу Гейджи, я думаю, ему нужно будет защищаться хорошо, попытаться подвигаться от Хабиба. С Хабибом очень тяжело это сделать, так как он хорошо чувствует дистанцию и постоянно доминирует, то есть идет вперед и постоянно прижимает соперника», — говорит боец ММА Николай Алексахин.

Сам Гейджи будет отбивать переднюю ногу и рассчитывать на панч, на один жесткий удар.

Из-за того, что у американца стиль ведения боя жесткий, он скорее всего не будет бояться удара Хабиба. На этом Нурмагомедов может и сыграть, потому что так уже было с Конором Макгрегором. Последний не ожидал такого удара, которым Хабиб отправил его в нокдаун.

Сколько продлится бой?

По словам Эдуарда Вартаняна, в поединке с Хабибом пяти раундов не будет. Россиянин выиграет в конце третьего или четвертого. Сделает он это или добиванием, или сабмишеном.

«Недостаток Гейджи в том, что он заводится — это раз. И у него проблемы с выносливостью — это два», — добавил спортсмен.

С этой мыслью согласен и президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Думаю, что это будет второй раунд. В первом раунде, скорее всего, будет разведка. Во втором раунде Хабиб просто задавит своего оппонента. Психологически и тактически переиграет», — говорит он.

Сделать он это может разными способами: нокаут или болевой удушающий прием после того, как вымотает, навязав Гейджи свою тактику и быстрый, очень агрессивный и плотный прессинг.

Боец ММА Николай Алексахин полагает, что бой все же продлится чуть дольше — три или четыре раунда. В первых трех Хабиб будет изматывать соперника, а дальше закончит бой досрочно болевым или удушающим приемом.

«Либо добиванием соперника. Он измотает Гейджи и тем самым одержит победу», — сказал собеседник «360».

А вот Александр Шлеменко отмечает, что американскому сопернику хватит подготовки, чтобы выдержать все пять раундов. По его мнению, Хабиб выиграет решением судей. Будет лидировать раунд за раундом и победит.

Скажется ли смерть отца?

Для Хабиба это также будет первый бой без своего отца, который был его личным трениром и наставником. По словам собеседников «360», смерть близкого человека не отразится на поединке и не сделает из Нурмагомедова более слабого соперника.

«У Хабиба довольно-таки сильная психологическая система, поэтому, я думаю, вряд ли это как-то скажется», — говорит Эдуард Вартанян.

Несмотря на то, что потеря близкого человека — это морально сложно и тяжело, Хабиб превосходно настраивается. Габдуллин отмечает, что спортсмен хорошо справляется с любыми стрессовыми ситуациями. На бой он выйдет в очень хорошей форме с боевым и победоносным настроем.

Турнир стартует в субботу в 21:00 по московскому времени, а выход бойцов ожидают около 23:00. Увидеть главный и остальные бои вечера можно будет на официальном сайте UFС.