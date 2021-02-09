Губерниев посоветовал российским биатлонистам «меньше жрать допинг»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет российским биатлонистам публиковать национальный флаг в соцсетях. Он предложил спортсменам «меньше жрать допинг», чтобы таких ситуаций не было.

Об этом Губерниев сообщил «Чемпионату.com». Комментатор отметил, что российские спортсмены будут бороться за медали в каждой дисциплине и отметил, что в среду в смешанной эстафете будет участвовать «сильнейший состав» — как и у всех. Он добавил, что непредсказуемость финишу придает тот факт, что последними «будут бежать девчонки». При этом Губерниев подчеркнул, что у России будет как минимум одно золото.

Комментатор не только прокомментировал выбор состава для участия в смешанной эстафете, но и высказался по поводу решения IBU запретить российским спортсменам публиковать флаг страны в социальных сетях во время ЧМ. Губерниев подчеркнул, что сейчас уже ничего нельзя сделать с этим решением.

«На офис IBU с кулаками мы пойти не можем. В этой ситуации надо меньше жрать допинг, как когда-то было, восстанавливать статус СБР, становиться участником мирового процесса, повышать пенсии нашим старикам, слезать с нефтяной иглы, восстанавливать экономику, дружить со всем миром. Тогда у нас все будет хорошо, как и в биатлоне», — подчеркнул он.