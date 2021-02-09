Российским биатлонистам запретили публиковать флаг в соцсетях во время ЧМ

Чемпионат мира в Словении начнется только через несколько дней, а российских биатлонистов уже начали притеснять. Самим спортсменам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовали не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

За публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение, сообщил ТАСС.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российского флага, а также герба и гимна. В Поклюке наши спортсмены выступят в статусе команды Союза биатлонистов России.

Но для обозначения будет использоваться только английская аббревиатура — RBU (Russian Biathlon Union). Кроме того, вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР. Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.

Бывший старший тренер мужской национальной команды Николай Лопухов заявил, что в Поклюку поехали те спортсмены, которые этого заслуживали. Но при этом добавил, что на чемпионате мира будет все непредсказуемо и на результат могут повлиять любые мелочи.