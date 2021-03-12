Губерниев мощно раскритиковал российский женский биатлон

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал женский биатлон в России таким же многострадальным, как и футбол. Это случилось после того, как на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) россиянкам не удалось попасть в топ-20. Татьяна Акимова стала 25-й.

Губерниев напомнил, что накануне УЕФА переместило Россию с седьмого на восьмое место. Он предположил, что отечественные футболисты скоро «за пределы первой десятки вывалятся».

«Может, как-то объединиться двум федерациям для того, чтобы выработать какую-то единую программу подъема биатлона и футбола? Душа болит за два этих вида спорта», — предложил комментатор в эфире «Матч ТВ».

Он заявил, что такой биатлон на нем нужен потому, что это позор. Губерниев также оценил ситуацию с падением мачты на трассу во время тренировки перед гонкой.

«Я в ужасе. Мне кажется, что должны быть санкции к стадиону за такое. Там человека могло убить. Считаю, что чехи — позорники и, как оказалось, непрофессионалы. Это уму не постижимо. У меня это в голове не укладывается», — добавил Губерниев.

Комментатор Дмитрий Губерниев после вылета «Краснодара» из Лиги Европы заявил, что российские футболисты «ни черта не делают и гоняют балду».