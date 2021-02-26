Губерниев заявил, что российские футболисты «ни черта не делают»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу вылета «Краснодара» из Лиги Европы. Он заявил, что российские футболисты «ни черта не делают и гоняют балду». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным портала «Свободная пресса», он уверен, что Россия «нефутбольная страна». Губерниев уточнил, что наши спортсмены не могут конкурировать с зарубежными.

«Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают», — заключил он.

Ранее встреча «Краснодара» с загребским «Динамо» закончилась поражением для российской команды. Матч завершился со счетом 1:0. Наши футболисты вылетели из финала Лиги Европы.

Болельщикам могут разрешить выезжать на матчи чемпионата Европы по футболу в другие страны. Соревнование должно состояться летом 2021 года.

Об этом заявил медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох.

«Евро не может не состояться, чемпионат обязательно пройдет. Нет наихудшего сценария, есть реалистичный и оптимистичный», — отметил он.

Кох добавил, что УЕФА примет решение о количестве болельщиков, которых будет можно пустить на игры чемпионата. Его сообщат в апреле, после консультаций с 12 странами.