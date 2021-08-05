«Гром среди ясного неба»: Александр Мостовой об уходе Месси из «Барселоны»

ФК «Барселона» не стал продлевать контракт с Лионелем Месси. Нападающий покинул команду, лидером которой был много лет. Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с «360» назвал ситуацию громом среди ясного неба.

Мостовой признался, что не ожидал ухода Месси и не представляет его в майке другой команды. Слишком долго аргентинец играл за «Барселону».

«Гром среди ясного неба. <…> Сейчас ему 34 года. Ясно, что самолеты шейхов и миллиардеров, возможно, уже стоят в „Барселоне“ и ждут, куда он согласится сесть», — сказал эксперт.

Месси он назвал чуть ли не самым дорогим футболистом в мире. Сумму, которая бы устроила спортсмена, могут заплатить немногие клубы. Как вариант — «Манчестер Сити» под руководством тренера Хосепа Гвардиолы, которого с Лионелем связывают дружеские отношения, или ПСЖ.

Остальные команды, подчеркнул Мостовой, по своему уровню ниже «Барселоны». Но если какая-то из них назовет заоблачную сумму, то, возможно, заполучит нападающего себе.

После ухода Месси, не исключил эксперт, испанский футбольный клуб вполне может просесть. Футболист мог бы пойти на уступки, остаться в «Барсе» и спокойно играть, но не сделал этого. В Аргентину он, скорее всего, вернется через пару лет. Сейчас у Лионеля есть возможность присоединиться к любой готовой принять его команде.