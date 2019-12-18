Граффити с поцелуем Рамоса и Пике появилось в Барселоне

Необычная художественная работа украсила улицу Барселоны в преддверии матча между главными футбольными командами Испании — «Реал Мадридом» и «Барселоной». На граффити изображены целующиеся футболисты этих команд — Жерар Пике и Серхио Рамос.

Изображение нарисовано на проспекте Пасео-де-Грасия. Его автор — стрит-арт художник из Италии, который работает под псевдонимом Tvboy. Эту работу он назвал «Испания, целуй и говори».

Своим граффити он попытался призвать к диалогу правительство Испании и Каталонии. Ранее Тvbоу уже рисовал целующихся португальского футболиста Криштиану Роналду и его аргентинского коллегу Лионеля Месси, подчеркнув их противостояние.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Это игра должна была пройти еще 26 октября. Однако из-за протестов в Барселоне и других испанских городах матч решили перенести на 18 декабря. В октябре люди вышли на улицы страны из-за обвинительных приговоров, которые Верховный суд Испании вынес девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.