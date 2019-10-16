Матч «Барселоны» против «Реала» предложили перенести в Мадрид из-за протестов

Ла Лига попросила Федерацию футбола Испании перенести игру между «Барселоной» и «Реалом» в Мадрид. Виной всему протесты каталонцев.

Каталонские города бушуют. Более 70 человек пострадали в беспорядках Подробнее

Матч должен пройти в столице Каталонии — Барселоне — 26 октября. Как сообщил портал Football Espana, если Федерация футбола Испании удовлетворит это прошение, то команды «поменяются» кругами. То есть этот матч перенесут в Мадрид, а следующий наоборот проведут в Барселоне.

Уже несколько дней в Каталонии не прекращаются стихийные митинги. Люди вышли на улицы в нескольких городах. В их числе — Жирона, Таррагона, Лерида. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Барселоне. Там в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч испанцев. Как минимум, 74 человек пострадали.

Люди оказались недовольны сроками, которые получили лидеры за движения за независимость Каталонии. В частности, речь идет об экс-глава каталонского правительства Карлесе Пучдемоне. Протест поддерживают и часть болельщиков «Барсы». Так, за референдум о независимости выступил защитник «Барселоны» Жерар Пике.