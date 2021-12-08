«Говорил все как есть»: Малосолов назвал Гамулу человеком, который не боялся авторитетов

Скончавшийся футболист, тренер и комментатор Игорь Гамула не боялся никаких авторитетов и высказывал о футболе все как есть. Таким мнением о нем поделился футбольный эксперт Андрей Малосолов.

«Он очень профессионально комментировал футбольные матчи. С юмором, с выдающейся свободой мнений о футболе. Не боялся авторитетов и высказывал все, как оно есть на самом деле, сдабривая все это потрясающим юмором», — перечислил он таланты своего ушедшего из жизни коллеги.

Малосолов отметил, что у Игоря Гамулы был очень длинный тренерский путь, в ходе которого ему удалось поработать со множеством команд. При этом со своими подопечными профессионал был всегда на одной волне — эмоционально переживал вместе с ними и проявлял себя как тренер очень ярко и в то же время естественно.

Бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался 7 декабря в возрасте 61 года. Информация об этом вышла на официальных ресурсах команды. Причины смерти футболиста не уточнили.