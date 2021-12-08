Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула

Умер бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула. Об этом сообщила пресс-служба ФК на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», — сказано в сообщении.

Клуб выразил соболезнования близким Гамулы. Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске (сейчас носит название Алчевск) Луганской области Украинской ССР. Он играл в Высшей лиге чемпионата СССР за ворошиловградскую «Зарю» и ростовский СКА. С последним в 1981 году выиграл кубок СССР.

Гамула возглавил «Ростов» в 2014 году, в разное время он руководил молодежной командой клуба, а также работал в качестве селекционера. Кроме того, он был главным тренером в таких клубах, как новороссийский «Черноморец», украинский ФК «Закарпатье», латвийская «Даугава». В 2021 году тренировал московский клуб «Гераклион».