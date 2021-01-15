Канал ФК «Ахмат» заблокировали YouTube

В декабре 2020 года Минфин США ввел санкции против ФК «Ахмат», компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, фонда Ахмата Кадырова, фирм «Чеченские минеральные воды» и «МегаСтройИнвест». Министерство заявило, что все они связаны с главой республики Рамзаном Кадыровым, которого внесли в американский санкционный список еще в 2017 году, заподозрив в нарушении прав человека.

В пресс-службе «Ахмата» назвали блокировку необоснованной, отметив, что «в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба».

Президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил ТАСС, что в этом случае «санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за ее пределами».

Роскомнадзор направил Google письмо с требованием разблокировать каналы, сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что «ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств».