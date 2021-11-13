Гонщик «Формулы-1» тронул чужую машину рукой и получил штраф в 4 млн рублей

Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена оштрафовали на сумму более четырех миллионов рублей за прикосновение к чужому болиду. При этом гонщику удалось избежать спортивных санкций.

Причиной штрафа стали прикосновения к антикрыльям болидов. Гонщик потрогал свою машину, а также «Мерседес» Льюиса Хэмилтона после квалификации в Сан-Паулу. Согласно международному спортивному кодексу ФИА, после соревнований в режиме закрытого парка запрещено эксплуатировать, проверять или ремонтировать машины.

Утром 13 ноября гонщика вместе с менеджером команды «Ред Булл» Джонатаном Уитли вызвали к судьям. Мужчины рассказали свою версию случившегося, написал сайт Sports.ru. В итоге пилоту «Формулы-1» выписали штраф в размере 50 тысяч евро (более четырех миллионов рублей). Но спортивные санкции Ферстаппену выносить не стали.

Решение о штрафе было принято после просмотра нескольких видеозаписей. Стюарды изучили ролики, снятые болельщиками, записи камер ФОМ и кадры с бортовых камер четырех болидов. По результатам просмотров стюарды заявили, что после прикосновения гонщика ни одна деталь болида не сдвинулась.