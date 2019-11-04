Гонщик Квят счел «чушью собачьей» штраф от судей на Гран-при США

Судьи Гран-при США оштрафовали россиянина Даниила Квята на пять секунд за опасный маневр. Гонщик заявил, что «захлопывание калитки» в заездах — обычная практика, поэтому решение стюардов нелепо.

«Это чушь собачья, невероятно. У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо», — сказал Квят, комментируя решение судей оштрафовать его на пять секунд, в результате чего он сместился с 10 на 12-е место в итоговом зачете, сообщил телеканал Ziggo Sport.

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Квят заявил, что во время заезда он «захлопнул калитку» перед своим мексиканским соперником, и это нормальная практика в гонках. Тем более, что машины Квята и Серхио Переса всего лишь соприкоснулись.

Ситуация произошла 3 ноября в гонке чемпионата «Формулы-1» Гран-при США. Россиянин пытался обогнать Переса на последнем круге, но столкнулся с ним. Квят финишировал 10-м, но из-за штрафа занял последнее, 12 место. Тогда победителем стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Он побил рекорд «Красного барона» Михаэля Шумахера.

Квята штрафовали и раньше — 18 октября 2019 года он финишировал девятым, но из-за столкновения с датчанином Кевином Магнуссеном получил 10 секунд штрафа и опустился на 11 место.