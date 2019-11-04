Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1». Для того, чтобы побить рекорд «Красного барона» Михаэля Шумахера, Хэмилтону осталось выиграть «Формулу-1» еще один раз.

34-летний британец занял второе место на Гран-при США, и в общем зачете стал недосягаем для ближайшего соперника, британца Валттери Боттаса, выигравшего заезд, сообщил ТАСС.

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Третье место занял голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso пришел к финишу десятым, он также был оштрафован на 5 секунд, что опустило его в списке на 12-ю позицию.

Гонщик Льюис Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, а чемпионом мира первый раз стал уже в 2008-м. Также Хэмилтон становился чемпионом в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. В общей сложности на счету британского пилота 248 гонок в «Формуле-1», 150 попаданий на подиумы, 83 победы и 87 поул-позиций.

Следующий этап Гран-при ожидается в Бразилии в ноябре.