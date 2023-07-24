Спорт 24 июля 2023, 21:26 Гонки беспилотников и лазертаг признали видами спорта Минспорт включил гонки беспилотников и лазерный бой во всероссийский реестр видов спорта РИА «Новости»

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Гонки беспилотников и лазерный бой (лазертаг) признали видами спорта в России. Приказ Министерства спорта опубликовали на официальном портале правовой информации.

В министерстве также признали видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику и многоборье ГТО. Их включили в реестр видов спорта, не являющихся национальными, военно- и служебно-прикладными, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

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В перечень видов спорта, развитие которых осуществляют на общероссийском уровне, включили авиационные гонки и фиджитал-спорт. Его дисциплинами признали двоеборье — тактическую стрельбу и ритм-симулятор. Документ подписал министр спорта России Олег Матыцин, а контроль за исполнением приказа возложили на его заместителя Одеса Байсултанова.

Глава Федерации лазертага России Дмитрий Солодов назвал этот вид спорта самым безопасным, что открывает большие перспективы. По его словам, игру интегрируют в курсы начальной военной подготовки, сообщила пресс-служба организации.

«В России уже более 1,2 миллиона лазертаг–игроков, и мы планируем создать школьную и студенческую лиги», — рассказал Солодов.

В конце мая в Подольске состоялось первенство Московской области по лазертагу. Соревнования посвятили памяти погибшего в зоне СВО военному Дмитрию Кириллову.