Подмосковье 21 мая 2023, 18:10 Первенство по лазертагу в Подольске посвятили погибшему в зоне СВО бойцу

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В Подольске прошло первенство Московской области по лазертагу. Турнир посвятили погибшему в зоне специальной военной операции Дмитрию Кириллову. В мероприятии поучаствовали более 700 детей.

Кириллов был кавалером ордена Мужества, профессиональным военным, прошедшим Преднестровье и обе чеченские кампании. После объявления о конфликте он ушел на фронт добровольцем. Его провожали всем военно-патриотическим клубом. Вернувшись к мирной жизни, он занимался детьми, в которых души не чаял, жил в клубе практически круглосуточно.

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«Он их любил. У нас ребята разные бывали, без отцов в основном, поэтому они его всегда батей называли, для многих он был именно как отец. Для него были важны такие соревнования, он очень любил масштабные соревнования», — рассказала вдова Ольга Кириллова.

Для многих участников турнир оказался первым. Поле для тренировок также внедрили недавно.

«Лазертаг мы внедрили в движеник Юнармии Московской области. Это уже не первые соревнования для них. Ребята уже имеют представление, что это, как в него играть, как обращаться с тагерами. Часть команд подготовленная, у части команд это были вторые или третьи соревнования», — сообщил главный судья первенства Иван Тислюк.

Детям доставило удовольствие поиграть и пострелять в интерактивной игре, а также подтянуть физическую подготовку. Участник из Мытищ уверен, что для успеха нужно не унывать.

«Затем обязательно общаться между сокомандниками, потому что если молчаливая игра, ничего не добьешься. И не геройничать. Если есть план — действовать четко по нему, без эмоций. И тогда будет победа», — заявил ученик школы № 9 Мытищ Данила Веденский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть этим летом бесплатно.

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