Спорт 21 марта 2024, 19:54 Головин выйдет с капитанской повязкой на игру против сборной Сербии Сборная России объявила стартовый состав на матч против Сербии Unsplash

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Тренеры российской сборной по футболу объявили стартовый состав на товарищеский матч против Сербии, а также назвали капитана команды. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале российской сборной.

С капитанской повязкой на поле выйдет игрок «Монако» Александр Головин. Также с первых минут будут играть футболисты из «Краснодара» Матвей Сафонов и Сергей Волков, ростовчане Максим Осипенко и Данил Глебов, спартаковец Даниил Хлусевич, трое представителей «Локомотива» — Александр Сильянов, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также по одному игроку из ЦСКА и «Динамо» — Иван Обляков и Константин Тюкавин.

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Матч состоится на стадионе на стадионе имени Льва Яшина в Москве.

Ранее стало известно, что полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой покинул тренировочный лагерь сборной России из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.