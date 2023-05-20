Спорт 20 мая 2023, 02:18 Головин не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне «Монако» с Головиным уступило «Лиону» и утратило шансы на участие в ЛЧ в сезоне-2023/2024 РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, уступил «Лиону» в матче чемпионата Франции. Этот проигрыш лишил команду шансов на выступление в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024, сообщило издание Lenta.ru.

Матч 36-го тура чемпионата Франции прошел в Лионе. Хозяева победили со счетом 3:1 и лишили гостей шансов на участие в Лиге чемпионов — «Монако» гарантированно не поднимется выше четвертой строчки в турнирной таблице национального первенства.

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Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 71 минуту и не отличился результативными действиями. Всего в этом сезоне он принял участие в 33 играх, записав на свой счет восемь голов и семь голевых передач. Его контракт с «Монако» рассчитан до 2026 года.

Ранее нападающего «Ариса» из Лимасола Александра Кокорина признали лучшим футболистам чемпионата Кипра по итогам сезона. Форвард установил личный рекорд, забив в течение одного сезона 13 мячей и сделав шесть результативных передач. Пресс-служба команды поздравила спортсмена и пожелала продолжать в том же духе.