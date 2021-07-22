25 июля в подмосковном Телешове пройдет 2-й отборочный этап 2021 года международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Спортсмены объяснили в интервью «360», почему гольф — это интеллектуальная игра.

Гольф — это серьезный вид спорта и он заслуживает место на олимпийских играх по многим факторам. Один из них — психологическая часть гольфа, потому что спортсмену требуется сохранять концентрацию 5-6 часов — столько длится 1 игра, а турнир — 2-3 дня. И гольфист в дополнение к физнагрузке, а гольфист проходит около 10 километров за день, еще сохраняет концентрацию все это время. Гольф гораздо сложнее, чем кажется Вера Маркевич профессиональная гольфистка

«Гольф — интеллектуальная игра. Потому что хорошего результата можно добиться не только за счет тренировки техники, отрабатывания свинга — это гольф-удар. Это такой физический элемент, который очень трудно повторять в точности — одно и то же движение. У гольфистов, особенно любителей, этот удар каждый раз разный. Чтобы натренировать хоть какую-нибудь повторяемость, близкую к 100%, необходимо очень много тренироваться», — делится гольфист-любитель, владелец компании Caddy Go Максим Шокун.

Как добавляет Вера Маркевич, гольф — это борьба только с собой и с полем.

Соревноваться против конкретного соперника глупо. Вы же не знаете, как играют другие. Все спортсмены расходятся по группам и вы не будете знать, как они сыграют. Поэтому единственное, что вы можете сделать — как можно лучше сыграть самому Вера Маркевич профессиональная гольфистка

В спорте мы привыкли, что основные показатели — это быстрее, выше, сильнее. Самые частые эпитеты относительно гольфа — благородный и порядочный. И вот почему:

«Это абсолютно про гольф. Это суть в принципе игры. Она была основана джентльменами, которые создали сообщество и придумали правила, по которым они будут играть в эту игру. В ней очень важны моменты честности перед собой, перед партнером, перед полем», — говорит Максим Шокун.

Российские спортсмены поднимаются в рейтингах и инфраструктура гольфа улучшилась в России за последние годы, отмечает Вера Маркевич. В Московской области очень много полей, гольф стал развиваться в регионах.

«Что до спортсменов, у нас есть 2 примера профессиональных гольфисток, которые показали себя очень хорошо на профтурнирах. Мария Верченова — была нашим первопроходцем на олимпиаду по гольфу и Нина Пегова, которая играет в профтурнирах в Европе. Что касается сборной — очень много сильных гольфистов», — сказала Вера Маркевич.

Мне кажется, благодаря таким фестивалям, как «Сильные фигуры», и популяризации гольфа, у нас светлое будущее. Уровень будет расти и мы будем побеждать Вера Маркевич профессиональная гольфистка

Первый этап фестиваля «Сильные фигуры» в 2021 году состоялся 4 мая в Геленджике, а третий пройдет 19 сентября — в Dmitrov Golf Resort в Дмитровском округе.

В программе фестиваля — турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам. В соревнованиях принимают участие известные государственные деятели, олимпийские чемпионы разных лет, российские гольфисты и сборные зарубежных стран.