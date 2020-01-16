Кокорин рассказал об ощущениях от первого гола после освобождения

Форвард ФК «Зенит» Александр Кокорин в матче на сборах в Дохе забил свой первый гол после освобождения из тюрьмы. Он поделился с «360» своими эмоциями и рассказал об ожиданиях от нового сезона.

В столице Катара Дохе состоялся двусторонний тренировочный матч. 28-летний Александр Кокорин вышел с вратарем один на один и забил гол. Это был единственное попадание в ворота за оба тайма. «Зенит» стал победителем.

«Это тренировочный матч. Ощущения обычные. Сейчас главное быть готовым к марту, к началу чемпионата», — рассказал «360» Александр Кокорин.

Футболист добавил, что перед матчем не волновался.

«Я надеюсь, что все будет хорошо», — произнес форвард, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего чемпионата.

17 сентября 2019 года Александр Кокорин и бывший игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев вышли на свободу. Суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В тюрьму спортсмены попали после драки в Москве.