Спорт 09 января 2024, 08:36 Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» в матче против «Филадельфии» Jeanine Leech/Icon Sportswire vi/globallookpress

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Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. В третьем периоде он вступил в перепалку с игроками «Филадельфии». Его атаковали сразу трое, однако спортсмен выстоял и разменялся с соперниками ударами в область головы.

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Корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале назвал Малкина «главным героем битвы». Зрители назвали эффектным его удар по лицу канадскому форварду Скотту Лотону. Обоих наказали мелким штрафом, и на скамейке штрафников перепалка продолжилась, но уже словесная.

Ранее, 5 января, стало известно, что российскую и белорусскую хоккейные сборные допустят до турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду, если удастся обеспечить безопасность спортсменов и организаторов соревнований.