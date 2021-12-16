Главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли

Новым наставником «Спартака» вместо Руя Витории стал Паоло Ваноли. Итальянец 16 декабря подписал контракт с московским клубом. Об этом ТАСС сообщил его агент Андреа Д’Амико.

«Действительно ли Ваноли подписал контракт со „Спартаком“? Да. Завтра будет пресс-конференция. Конечно, уже известен срок контракта, но все объявим на завтрашней пресс-конференции», — процитировало агентство его слова.

Ваноли известен по деятельности в штабе Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

До этого Руй Витория признался, что работа в «Спартаке» была самой сложной в его жизни, приходилось сталкиваться с большим количеством проблем. Однако величие клуба и его болельщики заслуживают лояльности, о которой португалец, по его словам, заявлял заранее.

Во главе с Виторией «Спартак» не прошел квалификацию Лиги чемпионов, а в Лиге Европы вышел в одну восьмую финала с первого места в группе. На зимнюю паузу в чемпионате России «Спартак» ушел на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Ранее футболист Андрей Канчельскис назвал отставку Руя Витории с поста тренера «Спартака» «клоунадой», отметив, что в ФК царит беспорядок, а виноватым в этом делают именно португальца, не проработавшего и года.