Руй Витория назвал работу тренером «Спартака» самой сложной в жизни и попрощался с фанатами

Португальский футбольный специалист Руя Витория попрощался с болельщиками московского клуба «Спартак». 15 декабря стало известно, что Витория уходит с поста главного тренера команды. Эту должность португалец занял 21 мая текущего года. Прощальную запись Витория оставил в Instagram.

Руй признался, что работа в «Спартаке» была самой сложной в его жизни, приходилось сталкиваться с большим количеством проблем. Однако величие клуба и его болельщики заслуживают лояльности, о которой португалец, по его словам, заявлял заранее.

«Теперь у них есть время найти лучшее решение. Отдельно хочу сказать о невероятных фанатах „Спартака“. Они всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь. Они действительно заслуживают счастья», — написал тренер.

За шесть с небольшим месяцев работы в клубе Витория вывел «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе. В Премьер-лиге после 18 туров команда занимает девятое место.

Ранее футболист Андрей Канчельскис назвал тогда только возможную отставку Руя Витории с поста тренера «Спартака» «клоунадой», отметив, что в ФК царит беспорядок, а виноватым в этом делают именно португальца.