Спорт 05 июля 2023, 16:09 Главным тренером сборной Бразилии стал Фернандо Диниз

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Фернандо Диниз возглавил национальную сборную Бразилии. Информация стала известна во время Бразильской конфедерации футбола. Об этом сообщил RT.

Контракт с тренером рассчитан на один год — до начала отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.

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Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес отметил, что главой команды летом 2024 года станет Карло Анчелотти.

Ранее Чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас заявил, что принял решение завершить карьеру. Он займет пост тренера в «Комо».