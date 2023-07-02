Спорт 02 июля 2023, 00:39 Чемпион мира Фабрегас заявил о завершении игровой карьеры Чемпион мира Фабрегас закончил игровую карьеру и станет тренером «Комо» Википедия

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Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас сообщил о завершении игровой карьеры. Теперь он будет вести тренерскую деятельность в «Комо». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте итальянского клуба.

«С огромной грустью сообщаю, что пришло время, когда мне нужно повесить бутсы на гвоздь», — сказал Фабрегас.

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Футболист отметил, что с трепетом относится к каждому дню своей карьеры, начиная со своего участия в ФК «Барселона», заканчивая «Комо». Как отметила газета «Известия», в соцсетях спортсмен заявил, что одержал победу почти во всех европейских турнирах. Свою деятельность в спорте Фабрегас назвал «незабываемым путешествием».

До этого футболист играл в английском «Арсенале» и «Челси», также его заслуги помнят в испанской «Барселоне». Он побеждал в английском и испанском чемпионатах, был обладателем Кубков этих стран и одержал победу в Лиге Европы. В составе испанской сборной Фабрегас стал чемпионом мира и два раза выиграл в чемпионате Европы.

Ранее российский баскетболист Сергей Моня, который играл на позиции легкого форварда, сообщил о завершении профессиональной карьеры.