Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче с «Ювентусом», в котором петербургские футболисты проиграли со счетом 4:2. Матч состоялся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Семак отметил, что с позиции обороны его подопечные провели игру неплохо, но с позиции атаки соревноваться с «Ювентусом» практически невозможно. «С точки зрения атаки мы не можем играть с позиции силы с такими клубами. Естественно, ждать чуда и прогресса в этом плане, к сожалению, пока не приходится», — сказал тренер. Его слова привел портал «Чемпионат».

На 26-й минуте игры центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи забил гол в собственные ворота. Нападающему российского клуба Сердару Халилу Азмуну удалось направить мяч в ворота на добавочных минутах, и таким образом он установил окончательный счет игры.

По итогам матча команда «Ювентус» набрала 12 очков. Таким образом футболисты оформили себе выход в одну восьмую финала Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» сейчас находится на третьей строчке рейтинга. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».