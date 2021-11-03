«Зенит» уступил «Ювентусу» в групповом матче Лиги чемпионов

Встреча «Зенита» с итальянским «Ювентусом» завершилась поражением петербургских футболистов. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Выездная игра проходила в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы уступили итальянским соперникам — 4:2.

На 26-минуте центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи послал мяч в собственные ворота. Нападающий «Зенита» Сердар Халил Азмун забил гол на добавочных минутах.

«Ювентус» с четырьмя забитыми мячами гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зенита» остался шанс попасть в Лигу Европы.

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ранее заметил, что петербуржцам предстоит непростой матч.