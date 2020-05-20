Главный тренер ЦСКА Гончаренко останется в клубе
Руководство футбольного клуба ЦСКА продлило контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт ФК.
Новое соглашение будет действовать до завершения сезона-2020/21.
Белорусский футболист и тренер появился в московском клубе в декабре 2016 года. Его работа помогла игрокам ЦСКА получить Суперкубок России — 2018.
Ранее стало известно, что Виктор Гончаренко может оставить свой пост. СМИ предполагали, что ЦСКА не продлит контракт.