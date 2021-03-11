Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинет свой пост

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер Роман Пилипчук покинет вторую команду красно-белых, написал «Спорт-Экспресс».

По словам Фетисова, в пятницу, 12 марта он проведет последнюю тренировку как тренер «Спартака-2». Контракт с 53-летним Пилипчуком был подписан на срок до 31 мая текущего года, рассказал сайт «Аргументы и Факты».

Ранее стало известно, что Йоахим Лев уйдет с поста главного тренера сборной Германии по футболу после чемпионата Европы, который пройдет в нынешнем году,