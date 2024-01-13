Спорт 13 января 2024, 16:17 Главный тренер «Енисея» Тихонов жестко ответил на замечание Дзюбы Главный тренер «Енисея» Тихонов посоветовал Дзюбе соблюдать субординацию РИА «Новости»

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Бывший полузащитник «Спартака», новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов посоветовал форварду «Локомотива» Артему Дзюбе соблюдать субординацию. Это была реакция на обвинения Дзюбы в том, что Тихонов якобы «заигрывает» с болельщиками «Спартака».

В интервью Sport24 экс-полузащитник команды отметил, что никогда не говорил «ни одного плохого слова» в сторону Дзюбы.

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«Посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать», — заметил Тихонов.

Он добавил, что восемь раз стал чемпионом России в составе «Спартака», и задал риторический вопрос, сколько раз это удалось Дзюбе со «Спартаком».

В целом, по словам тренера, замечание футболиста его не задело. Андрей Тихонов констатировал, что «каждый вправе говорить что хочет», сам он «не реагирует» на подобную критику.

Поводом для нападок со стороны Артема Дзюбы было заявление Тихонова о том, что победа в РПЛ со «Спартаком» для него более ценна, чем теоретический триумф на чемпионате мира со сборной России. Дзюба ядовито напомнил, что Тихонов ни разу не выигрывал чемпионат мира, и призвал его перестать заигрывать с болельщиками «Спартака».