Спорт 08 января 2024, 20:26 Дзюба пристыдил легенду «Спартака» за заигрывания с болельщиками Дзюба обратился к Тихонову и попросил «не заигрывать» с болельщиками «Спартака» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба резко прокомментировал слова легендарного спартаковского полузащитника Андрея Тихонова о клубе. В своей передаче «Ну, так нельзя» на YouTube-канале Дзюба заявил, что Тихонов «заигрывает» с фанатами «Спартака».

Дзюба, который сейчас играет за «Локомотив», заявил, что экс-полузащитник соврал, когда говорил, что лучше станет чемпионом со «Спартаком», чем выиграет золото чемпионата мира. В одном из интервью Тихонова спросили, что он предпочтет: выиграть чемпионат мира или выиграть ЧР со «Спартаком». На что футболист ответил: «Выиграть со „Спартаком“, с любимым клубом».

Реклама

«Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками „Спартака“. <…> Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — высказался Дзюба.

Соавтор программы и главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался приглашать Дзюбу в китайский клуб. Причиной послужил возраст футболиста и его контракт с «Локомотивом».