Спорт 25 декабря 2022, 07:40 Главный судья финала ЧМ-2022 признался в допущенной ошибке по ходу игры Главный арбитр финала ЧМ-2022 Марциняк сообщил о своей ошибке по ходу матча РИА «Новости»

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Польский судья финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Шимон Марциняк признался, что допустил одну ошибку во время игры. Его слова привело издание Sport.pl.

«После подката Маркоса Акуньи я прервал быструю ответную атаку Франции, с моей стороны это была ошибка. Я опасался, что нарушивший правила футболист может вмешаться в этот момент и просто неверно оценил ситуацию», — сообщил он.

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По словам Марциняка, конкретно в этом моменте стоило дать возможность французам провести контратаку, а потом и показать карточку Акунье.

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«Однако самое главное, что других ошибок с моей стороны в матче больше не произошло», — подчеркнул рефери.

Финальный матч чемпионата мира-2022 прошел 18 декабря, встречались сборные Аргентины и Франции. Южноамериканская команда одержала победу. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти аргентины оказались точнее, 4-3.