25 декабря 2022, 07:40
Главный судья финала ЧМ-2022 признался в допущенной ошибке по ходу игры
Главный арбитр финала ЧМ-2022 Марциняк сообщил о своей ошибке по ходу матча
Польский судья финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Шимон Марциняк признался, что допустил одну ошибку во время игры. Его слова привело издание Sport.pl.
«После подката Маркоса Акуньи я прервал быструю ответную атаку Франции, с моей стороны это была ошибка. Я опасался, что нарушивший правила футболист может вмешаться в этот момент и просто неверно оценил ситуацию», — сообщил он.
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По словам Марциняка, конкретно в этом моменте стоило дать возможность французам провести контратаку, а потом и показать карточку Акунье.
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«Однако самое главное, что других ошибок с моей стороны в матче больше не произошло», — подчеркнул рефери.
Финальный матч чемпионата мира-2022 прошел 18 декабря, встречались сборные Аргентины и Франции. Южноамериканская команда одержала победу. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти аргентины оказались точнее, 4-3.
Чемпионат мира по футболу - 2022
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