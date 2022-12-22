Интересное 22 декабря 2022, 03:30 Пост Месси о победе на ЧМ-2022 набрал рекордное в истории соцсетей количество лайков Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022 собрал рекордное для всех соцсетей число лайков РИА «Новости»

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Пост нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о победе команды на чемпионате мира по футболу в Катаре набрал рекордное количество лайков в истории всех социальных сетей.

Месси опубликовал снимок в Instagram*, фотография за считанные дни побила рекорд по количеству лайков. По этому показателю снимок аргентинского нападающего обошел знаменитую фотографию куриного яйца. Также пост футболиста обошел видео филиппинки Беллы Порч, которое понравилось более 60 миллионам пользователей соцсети.

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Сейчас фотография семикратного обладателя «Золотого мяча» набрала свыше 70 миллионов лайков.

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В ноябре другой знаменитый футболист — Криштиану Роналду — стал первым в мире пользователем Instagram*, на которого подписались 500 миллионов человек. За текущий год число подписчиков капитана португальской сборной выросло на 100 миллионов.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла команду из франции и стала чемпионом мира по футболу. Последний раз аргентинцы получали этот статус 36 лет назад. Фанаты команды вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу игроков. Также на улицы вышли и болельщики, расстроенные поражением французов в финале мундиаля. Если первые массово радовались, то вторые начали беспорядки.

* Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.