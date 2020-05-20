Глава UFC обвинил New York Times в попытке сорвать бои во время пандемии
12 мая в The New York Times вышла статья с критикой UFC из-за решения проводить соревнования во время пандемии коронавируса. По словам автора материала Кевина Дрэйпера, во время боев во Флориде 9 мая промоутерская компания многократно нарушила собственный протокол безопасности по COVID-19.
В этот день главным событием турнира UFC 249 стал бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гейджи. Фергюсону засчитали техническое поражение. Теперь с Гейджи должен сразиться россиянин Хабиб Нурмагомедов, чтобы отстоять свой чемпионский пояс в легком весе.
По словам Уайта, журналист The New York Times в течение 45 минут беседовал с Джеймсом Питаро — главой спортивного телеканала ESPN, который транслировал бои. В итоге в статью, не вошло «ни одной цитаты».
«Потому что их не интересовало его мнение», — заявил Уайт телеканалу Fox.
В ночь на 17 мая UFC провел еще один турнир — Fight Night 172. Главным событием стала встреча тяжеловеса из Нидерландов Алистара Оверима с американцем Уолтом Харрисом. Оверим победил техническим нокаутом во втором раунде.
За выступление 40-летний голландец заработал 400 тысяч долларов.