Глава UFC не поверил в желание Макгрегора биться с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предположил, что Конор Макгрегор вряд ли будет ждать, пока россиянин Хабиб Нурмагомедов будет драться с Тони Фергюсоном.

В интервью TMZ Sports Уайт также сообщил, что Макгрегор всегда соглашался на соперников, которых предлагал промоушен, а не выбирает слабых бойцов, как предположил Нурмагомедов.

Глава UFC предположил, что это заявление продиктовано личной антипатией, которую российский боец испытывает к ирландцу. В январе Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне. Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предположил, что встреча была договорной.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за званием чемпиона в легком весе состоится 19 апреля.

Тренер американца Эдди Браво заявил, что его подопечный давно готовится ко встрече с Хабибом, и признал, что россиянин, возможно, является лучшим борцом за всю историю UFC