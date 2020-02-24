Тренер Фергюсона признал Нурмагомедова «худшим сценарием»

Тренер по джиу-джитсу Эдди Браво, который готовит американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, признал, что Хабиб — опасный соперник. Нурмагомедов, пожалуй, лучший боец в истории, добавил тренер.

«Мы давно готовимся к Хабибу. Мы всегда готовимся к наихудшему сценарию из возможных. А Хабиб — это наихудший сценарий. Он, вероятно, наилучший борец за всю историю. Это самый серьезный вызов для нас», — привел слова Браво сайт MMA Junkie.

Титульный поединок за пояс UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет на турнире промоушена в Бруклине. Бой назначили на 18 апреля.

К сегодняшнему дню на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах — и, понятно, ни единого проигрыша. У 35-летнего Фергюсона, в свою очередь, 25 побед и три поражения, он в ММА провел всего 28 поединков, напомнил сайт «Чемпионат».

Будущий бой прокомментировал ирландец Макгрегор, которому может быть тоже к осени придется сойтись с Хабибом.

«В восторге. Удачи, мужики», — пожелал бойцам Макгрегор.