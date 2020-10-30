Глава UFC допустил, что Нурмагомедов вернется в октагон за 30-й победой

«Я думаю, что он не завершил карьеру. Его отец хотел, чтобы он добился 30:0, и я думаю, что он хочет выполнить желание. <…> Мы говорили с Хабибом. Он был очень эмоционален в этот вечер, когда прошел бой. Я чувствую, что он может вернуться», — сказал Уайт.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC в Абу-Даби. После боя он заявил, что заканчивает карьеру, так как обещал это своей маме. Это была 29-я победа Хабиба — он не проигрывал ни разу.

Через несколько дней спортсмен вернулся в Дагестан и рассказал журналистам, что его миссия в UFC выполнена и он счастлив завершить карьеру на пике. 3 июля Нурмагомедов потерял своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Мужчина умер от COVID-19.