Спорт 29 марта 2024, 09:45 Глава МОК заявил, что дискуссия о допуске россиян к ОИ-2024 завершена Глава МОК Бах: Россия и Украина не будут бойкотировать ОИ-2024 в Париже Unsplash

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Все дискуссии по поводу допуска российских атлетов к участию в Олимпиаде в Париже окончены. Ни Россия, ни Украина не будут бойкотировать соревнования. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Его процитировал «Коммерсант».

«Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», — заметил Бах.

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По его словам, по этой теме мнения полярны: одни считают, что руководство МОК зашло слишком далеко в вопросе санкций, другие — что недостаточно.

Бах подчеркнул, что если бы удалось удовлетворить одну из сторон, то вторая бы была крайне недовольна. Но в текущей ситуации вопрос снят, подытожил спортивный функционер.

МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на соревнования нужно ехать всем спортсменам, у которых есть такая возможность.