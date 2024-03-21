Олимпиада 21 марта 2024, 10:52 Чернышенко призвал россиян ехать на Олимпиаду, несмотря на условия МОК Чернышенко: МОК создал условия, при которых россияне не поедут на Олимпиаду Unsplash

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Международный олимпийский комитет создал для российских спортсменов такие условия, что почти никто из них не сможет поехать на Олимпиаду в Париже. На это указал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не может поехать, отобраться. Осталось всего несколько видов спорта, представители которых еще могут поехать, но это будут решать международные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) вместе», — процитировало его РИА «Новости».

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По мнению Чернышенко, тем, у кого есть возможность, «наверное, надо ехать».

Ранее МОК утвердил флаг для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх, под которым будут выступать россияне и белорусы. Полотнище выполнено в бирюзовом цвете, в центре в белом круге — аббревиатура AIN («Индивидуальный нейтральный атлет»). Комитет также утвердил гимн для спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.