Спорт 04 сентября 2023, 19:21 Глава МОК раскритиковал призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже Глава МОК Томас Бах выступил против украинского бойкота Олимпиады РИА «Новости»

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал заявления Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр — 2024 в Париже. По его словам, такие действия не решают никаких проблем, но при этом нарушают права спортсменов. Его слова привел телеканал CNBC-TV18.

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям <…> У всех есть свои права, и наша позиция — уважать права спортсменов», — сказал он.

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Бах добавил, что спортивные бойкоты неэффективны и чаще всего даже наносят ущерб.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил, что страна откажется от участия в Олимпиаде, если к ней допустят спортсменов из России и Белоруссии. Также он заявил, что эту инициативу поддержат еще 35 стран.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что даже если Россию допустят к соревнованиям, на Олимпиаду смогут поехать только теннисисты, напомнил RT.