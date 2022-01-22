Глава Минспорта призвал футбольных фанатов к диалогу по Fan ID

Министерство спорта России проведет разъяснительную работу с футбольными болельщиками о необходимости введения Fan ID. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава ведомства Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что если будет необходимо, то организует встречу с объединениями болельщиков.

««Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу», — пообещал министр.

СМИ сообщили, что фанатское сообщество московского «Спартака» намерено бойкотировать матчи Российской премьер-лиги после возобновления сезона. К протесту против пропусков на стадионы уже подключились болельщики «Зенита» и ЦСКА. Тех, кто проигнорирует это решение исключат из движения и объявят персонами нон-грата пожизненно. Официального объявления сообщества пока не делали.

Паспорта болельщиков (Fan ID) начнут проверять на стадионах России с 1 июня 2022 года. Это личная карта зрителя, которую начнут выдавать с покупкой билета на матч.

Во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года иностранные болельщики, получившие Fan ID въезжали в Россию без визы. Этот пропуск также давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах.