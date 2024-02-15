Спорт 15 февраля 2024, 15:02 Глава IIHF ответил на письмо российских хоккеистов об отстранении Глава IIHF Тардиф призвал отстраненных российских хоккеистов соблюдать правила Mathilda Ahlberg / Global Look Press

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф призвал Россию соблюдать правила. Таким образом он ответил на коллективное письмо игроков российской молодежной сборной, в котором спортсмены требовали вернуть команду на чемпионат мира. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Первый шаг, чтобы получить шанс вернуться в IIHF, — это соблюдение правил IIHF», — сказал Тардиф.

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Он также указал на нерешенный вопрос с вратарем Иваном Федотовым, который должен был перейти в клуб НХЛ. Однако ЦСКА переманил себе игрока, отказавшись передавать его другому клубу, ссылаясь на контрактные обязательства.

На этой неделе IIHF продлила отстранение хоккеистов России и Белоруссии от международных соревнований в текущем сезоне. В следующий раз федерация будет рассматривать этот вопрос в мае 2025 года. В России считают это решение политически мотивированным.