Стало известно, о чем Гейджи говорил с плачущим Хабибом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи рассказал, о чем говорил с Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолбтного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Россиянин выиграл бой во втором раунде, после чего опустился на ринг и заплакал.

Гейджи подошел к Нурмагометову, приобнял его, что-то сказал и похлопал по голове.

«Я обратился к Хабибу: „У меня не было возможности сказать тебе, что мне очень жаль из-за того, что ты потерял отца. Ты только что заставил его по-настоящему гордиться собой“», — пересказал беседу Гейджи.

Американский спортсмен признался, что поражение было для него болезненным. Теперь ему нужно самостоятельно обдумать случившееся.

Хабиб в третий раз подтвердил чемпионский титул в легком весе. Победу он посвятил отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер этим летом от последствий коронавируса. После боя 32-летний чемпион объявил о завершении карьеры.

«Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что Google говорит, что я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом», — заявил россиянин.

Хабиб добавил, что из родителей у него осталась только мать, и он «хотел побольше времени уделить ей».