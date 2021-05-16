«Где машина моей жены, бро?» Победивший Фергюсона боец ММА бросил вызов Маску

Победивший Тони Фергюсона боец MMA Бенеил Дариуш бросил вызов основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. Об этом он заявил на пресс-конференции после поединка.

«Я хочу бросить вызов Маску. Где машина моей жены, бро?» — пошутил Дариуш.

По его словам, электромобиль он заказал полгода назад. Но его до сих пор не доставили. Дариуш добавил, что хочет водить безопасную машину, потому что его супруга ждет ребенка.

Сегодня Дариуш победил своего соотечественника Тони Фергюсона в соглавном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата UFС в Хьюстоне в американском штате Техас. Это стало седьмой подряд победой для Бенеила. Фергюсон же продлил серию поражений, увеличив ее до четырех.

Победителем главного поединка UFC стал бразилец Чарльз Оливейра. Во втором раунде он отправил в нокаут американца Майкла Чендлера. Получив пояс чемпиона UFС в легком весе, он занял место Хабиба Нурмагомедова. После ухода россиянина этот титул был вакантным.