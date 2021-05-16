Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе

Бразилец Чарльз Оливейра стал победителем главного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 на арене в штате Техас. Он нокаутировал американца Майкла Чендлера во втором раунде.

Видео нокаута Оливейры уже появилось в соцсетях. Теперь бразилец стал обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе.

Этот титул оставался вакантным после завершения карьеры Хабибом Нурмагомедовым.

Бой с Чендлером стал для Оливейры 39-м в его профессиональной карьере. На его счету 31 побед и восемь поражений. В декабре прошлого года он одержал победу над американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 256.