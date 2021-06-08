Газзаев оценил шансы сборной РФ на Евро-2020

Депутат Госдумы, футбольный тренер Валерий Газзаев выразил надежду, что российская сборная дойдет до полуфинала чемпионата Европы. Парламентария процитировал сайт kp.ru.

«Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать. И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу — полуфинал», — поделился Газзаев.

Он напомнил об удачных выступлениях отечественной сборной на чемпионатах Европы. В 2008 году команда дошла до полуфинала, а в 1960-м советская сборная завоевала золотые медали.

Другого депутата Госдумы Дмитрия Свищева разочаровало решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины на Евро-2020. На ней обозначены границы страны, в которые входят Крым и республики Донбасса.

«Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. <…> Я разочарован данным решением», — признался законодатель.